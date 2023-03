'हाई कोर्ट जाएं', अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, यूपी की जेल में जान को बताया था खतरा

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के बाहुबली अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इस माफिया ने यूपी की जेल में अपनी जान को खतरा जताया था। उसने याचिका में कहा था कि वह यूपी की जेल में शिफ्ट नहीं होना चाहता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद के वकील को मामले को लेकर हाई कोर्ट जाने को कहा।

अतीक अहमद को कल की गुजरात के साबरमती जेल से यूपी में प्रयागराज के नैनी जेल शिफ्ट किया गया था। यूपी पुलिस उसे सड़क के रास्ते से गुजरात से प्रयागराज लेकर आई थी।

Supreme Court refuses to entertain Atiq Ahmed's plea seeking protection, don't want to be shifted to UP jail. Supreme Court asks Atiq Ahmed's lawyer to move High Court with his grievances. pic.twitter.com/7xXFsMXRbj