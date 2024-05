Supreme Court On Arvind Kejriwal: 'उन्हें पहले या बाद में गिरफ्तार किया जा सकता था' अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

Highlights सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोकसभा चुनाव से पहले या बाद में केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते थे कोर्ट ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है केजरीवाल को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिली है

Supreme Court On Arvind Kejriwal: दिल्ली की कथित शराब घोटाला मामले में एक अप्रैल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए शुक्रवार का दिन खुशियां लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। केजरीवाल तिहाड़ से निकलकर अब लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे।

#WATCH | Delhi Minister and AAP leader Atishi says, "It is not just Arvind Kejriwal who has got interim bail but by Supreme Court's this decision truth has triumphed, this is a win of the Democracy & Constitution...The SC has played a major role in protecting Democracy..." pic.twitter.com/8DCtsy48ry