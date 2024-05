VIDEO: 'मोदी के भक्त हैं प्रभु जगन्नाथ',संबित पात्रा के कथित विवादित बयान ओडिशा कांग्रेस ने की माफी की मांग

Viral Video: ओडिशा कांग्रेस ने "भगवान जगन्नाथ को पीएम मोदी का भक्त" बताने पर बीजेपी नेता संबित पात्रा पर निशाना साधा। हालाँकि यह टिप्पणी जानबूझकर उकसाने की कोशिश के बजाय जुबान की फिसलन की तरह लग रही थी, लेकिन ओडिशा कांग्रेस ने संबित पात्रा की टिप्पणी पर उन पर तुरंत हमला कर दिया। पीएम मोदी ने सोमवार को पुरी में भगवान श्रीजगन्नाथ मंदिर के दर्शन किये थे।

उड़िया भाषा में की गई टिप्पणी में संबित पात्रा एक रिपोर्टर से बात करते समय जाहिर तौर पर भावुक हो गए। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी का मंदिर जाना ओडिशा के लोगों के लिए एक विशेष दिन था और "वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ थे।" हालाँकि, कांग्रेस और कई हैंडल्स ने एक्स से संपर्क किया और भाजपा नेता द्वारा की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताई।

संबित पात्रा के अनुसार - "मोदी के भक्त जगन्नाथ हैं"। यह ओडिया अस्मिता पर सीधा हमला है...... हम चाहते हैं कि संबित राष्ट्रीय मीडिया और ओडिशा के प्रत्येक नागरिक के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगें। अपमानजनक... आपको अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए,'' ओडिशा कांग्रेस ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा।

According to Sambit Patra - "Modi's bhakt is Jagannath"..



It's a direct attack on Odia Asmita......



We want Sambit to apologies with folded hands in front of National Media and Each and every citizen of Odisha.



It's very derogatory... You should mind your language.