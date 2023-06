सुब्रमण्यम स्वामी ने अर्थव्यवस्था पर घेरा मोदी सरकार को, बोले- "आर्थिक मोर्चे पर असफल है सरकार"

Highlights सुब्रमण्यम स्वामी ने देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था के लिए मोदी सरकार पर किया गहरा चोट भारतीय अर्थव्यवस्था के आभा या चमक की सारी बातें निराधार हैं स्वामी का आरोप है कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया है

दिल्ली: भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था के लिए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। स्वामी ने आर्थिक विकास दर को लेकर सवाल खड़ा करते हुए अर्थव्यवस्था की तुलना नेहरू के जमाने से की है। इतना ही नहीं स्वामी ने सरकार को आर्थिक मोर्चे पर असफल करार दिया है।

ट्विटर पर खासे सक्रिय रहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा, "मैंने भारत के आर्थिक आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के आभा या चमक की सारी बातें निराधार हैं। मैं जल्द ही ये आंकड़े पेश करूंगा। संक्षेप में जीडीपी की विकास दर माइनस कोरोना से रिकवरी 4% से भी कम है जो नेहरू काल में हासिल हुई थी।"

I have analysed the India’s economic statistics thoroughly. All the talk of India glowing or shining is baseless. I shall soon present these statistics. In brief the growth rate of GDP minus the recovery from Corona is less than 4 % which what achieved in the Nehru period.