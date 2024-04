कनाडा PM जस्टिन ट्रूडो ने खालसा दिवस पर कह दी ये बड़ी बात, उनकी मौजूदगी में लगे 'खलिस्तान जिंदाबाद' के नारे

Highlights कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालसा दिवस के मौके पर सिख समुदाय को संबोधित किया ट्रूडो ने इस दौरान सिख समुदाय की सुरक्षा पर भी अपनी बात रखी इस दौरान वहां आए लोगों ने खलिस्तान जिंदाबाद के नारे में लगाए

नई दिल्ली: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आज टोरंटो में मनाए जा रहे खालसा दिवस के मौके पर पहुंचकर सिख समुदाय के लोगों को संबोधित किया और इस दौरान उनके सामने ही खालिस्तान के समर्थन में नारे भी लगे। ट्रूडो ने फिर एक बार सिख समुदाय को आश्वासन दिलाया कि कनाडा में आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी और आपकी आजादी को भी हम सुरक्षित रखेंगे।

पीएम ने बताया कि कनाडा में करीब 8 लाख सिख समुदाय के लोग देश भर में है, हम उनके अधिकार और आजादी को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम आपके समुदाय को उस नफरत और भेदभाव से भी बचाने का काम करेंगे।



कनाडा में बने सभी गुरुद्वारों की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने कहा कि इन जगहों पर सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपको सुविधा मिलेगी और किसी प्रकार का कोई खतरा महसूस नहीं होगा।

ट्रूडो ने खालसा दिवस के मौके पर कहते हैं कि आपका अधिकार (सिख समुदाय) है कि आप अपने धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं और यह तो बिना किसी हस्तक्षेप के आप ऐसा कर भी पाएंगे। यह एक तरह से मूल अधिकार भी है, जिसका जिक्र अधिकारों और आजादी वाले कनाडियन चार्टर में भी बताया गया, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं और आपकी सुरक्षा करेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि कनाडा की सबसे बड़ी ताकत ही विभन्नता और देश में अलगाव की स्थिति न पैदा हो, तो हम अच्छी स्थिति में है। फिर ट्रूडो ने बयान में कहा, "कनाडा की सब में से एक बड़ी मजबूती यहां की विभिन्नताएं है। हम अपने मतभेदों के बावजूद नहीं, बल्कि अपने मतभेदों के कारण मजबूत हैं, लेकिन जब हम इन मतभेदों को देखते हैं, तो हमें याद रखना होगा और ऐसे दिनों में और हर दिन याद दिलाना होगा कि सिख मूल्य कनाडाई मूल्य हैं"।

"Will be there to protect your rights": Canada PM Trudeau marks Khalsa day in Toronto



