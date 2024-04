Lok Sabha Election 2024: राजनाथ सिंह ने नामांकन किया दाखिल, CM योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद

Lok Sabha Election 2024: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहें। गौरतलब है कि छठे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज यानी सोमवार से शुरू हो गई है। छठे चरण के तहत दिल्ली की सात सीटों के साथ देश भर के अलग-अलग 57 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 25 मई को मतदान होगा।

#WATCH | Uttar Pradesh: Defence Minister and BJP's candidate from Lucknow Lok Sabha seat, Rajnath Singh files his nomination papers for #LokSabhaElections2024



UP CM Yogi Adityanath and Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami also present.



Lucknow will vote in the fifth phase of…

चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 मई है और दस्तावेजों की समीक्षा 7 मई को की जाएगी। इसके साथ प्रत्याशियों के उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख 9 मई को है। इस फेज में यूपी, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल की विभिन्न सीटों पर मतदान होगा। हालांकि, लोकसभा चुनाव के लिए दो चरण के मतदान भी संपन्न हो चुके हैं।

Massive Roadshow in Lucknow.

https://t.co/NNOCACTClL — Rajnath Singh (मोदी का परिवार) (@rajnathsingh) April 29, 2024

#WATCH | Defence Minister and BJP's candidate from Lucknow Lok Sabha seat, Rajnath Singh offers prayers at the Hanuman Setu Temple in Lucknow



He will file his nomination papers today. Samajwadi Party has fielded Ravidas Mehrotra from this seat. Lucknow will vote in the fifth…

Huge crowd in @rajnathsingh ji's road show while going to file his nomination 🔥 pic.twitter.com/Etr1F1qKim — Mr Sinha (Modi's family) (@MrSinha_) April 29, 2024

