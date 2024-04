Royal Challengers Bengaluru: विराट का नया रिकॉर्ड, 7 सीजन में 500 रन, ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी

Highlights सात सीजन में 500 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने विराट आईपीएल 2024 की 10 पारियों में विराट ने बनाए 500 रन इस सीजन में एक सेंचुरी और तीन हाफ सेंचुरी विराट के नाम

Royal Challengers Bengaluru: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेलते हुए विराट कोहली ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज कराया है। विराट कोहली इस सीजन में 500 रन वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं, दूसरी और आईपीएल के इतिहास में विराट ने सात सीजन में 500 रन बनाने का कारनामा किया है। विराट ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा, शभुमन गिल, केएल राहुल जैसे खिलाड़ी भी विराट के आस-पास दिखाई नहीं देते हैं।

