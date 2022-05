Video: 27 महीने बाद आजम खान जेल से ऐसे हुए रिहा, शिवपाल सिंह यादव समेत उनके बेटों ने जेल के बाहर किया सपा नेता का स्वागत

Highlights सपा नेता आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं। वह 27 महीने बाद रिहा हुए हैं। इस दौरान सीतापुर जेल के बाहर उनके दोनों बेटे वहां मौजूद थे।

Azam Khan Released: समाजवादी पार्टी (Samajwadi) के नेता आजम खान (Azam Khan) आज जेल से रिहा हो गए है। उन पर धोखाधड़ी का केस चल रहा था जिस पर गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अंतरिम जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद रामपुर की एक विशेष अदालत ने उनके रिहाई के लिए सीतापुर कारागार (Sitapur Jail) प्रशासन को पत्र भेज था। कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद आज सुबह सपा नेता को जेल से रिहा कर दिया गया है। इस दौरान उन्हें लेने के लिए वहां प्रसपा नेता शिवपाल सिंह यादव भी पहुंचे है। इसके अलावा आजम खान के दोनों बेटे भी वहां सुबस से मौजूद थे। आपको बता दें कि आजम खान की रिहाई को देखते हुए सीतापुर जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

Sitapur, UP | Samajwadi Party leader Azam Khan meets his supporters after being released from Sitapur district jail, in a case of cheating relating to Kotwali PS in Rampur pic.twitter.com/csdlzsfNA9