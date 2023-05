सौरव गांगुली को मिली 'Z श्रेणी' सुरक्षा, जानें क्यों बंगाल सरकार ने लिया फैसला?

Highlights सौरव गांगुली को अब से जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी इसके तहत उनके साथ 10 पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने ये फैसला लिया है

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। सौरव गांगुली को अब 'Y' श्रेणी की सुरक्षा की जगह Z श्रेणी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।

जानकारी के अनुसार, नए सुरक्षा इंतजाम के तहत पूर्व क्रिकेटर की सुरक्षा में आठ से 10 पुलिसकर्मी रहेंगे।

वहीं, इससे पहले वाई श्रेणी सुरक्षा कवर के तहत, गांगुली विशेष शाखा से तीन पुलिसकर्मियों को अपने घेरे में लेते थे और इतनी ही संख्या में कानून लागू करने वाले अपने बेहाला आवास की रखवाली करते थे।

West Bengal govt decides to upgrade security cover of former Indian cricket team captain and ex-BCCI president Sourav Ganguly to Z category, says senior official