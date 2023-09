सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, संसद के विशेष सत्र में चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष की ओर से गिनाए ये मुद्दे

Highlights सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र उन्होंने सदन में नौ मुद्दों पर चर्चा को लेकर मांग की है सरकार ने विशेष सत्र सितंबर में बुलाया है

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 18-22 सितंबर को संसद के विशेष सत्र का आयोजन किया है। इसके तहत पक्ष और विपक्ष के सभी सांसदों को मौजूद रहना होगा। सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है।

विशेष सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर चर्चा के लिए कई अहम मुद्दे गिनाए हैं। उन्होंने नौ मुद्दे भी गिनाये और प्रधानमंत्री से उन पर चर्चा के लिए समय देने का आग्रह किया है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, पत्र में कांग्रेस नेता ने कहा कि आपने 18 सितंबर, 2023 से शुरू होने वाले संसद का विशेष पांच दिवसीय सत्र बुलाया है। मुझे यह बताना होगा कि यह विशेष सत्र अन्य राजनीतिक दलों के परामर्श के बिना बुलाया गया है। हममें से किसी को भी इसके एजेंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 9 मुद्दों पर चर्चा और बहस के लिए उचित नियमों के तहत समय आवंटित किया जाएगा।

Smt Sonia Gandhi, Chairperson, Congress Parliamentary Party writes to Prime Minister Narendra Modi on the special five-day session of the Parliament convened beginning 18 September, 2023.



“I must point out that this Special Session has been convened without any consultation with… pic.twitter.com/OPepjvYdwT