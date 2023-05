वीडियो: सीएम गहलोत को मंच पर बुलाए जाने के बीच कार्यक्रम में लगे 'मोदी-मोदी' के नारे; हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे किया शांत

जयपुर: राजस्थान के नाथद्वारा में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम गहलोत के संबोधन में मोदी-मोदी के नारे लगाए गए हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें नारे लगाते हुए लोगों को पीएम मोदी शांत भी करते हुए दिखाई दिए है। दरअसल, पीएम मोदी नाथद्वारा में हजारों करोड़ की विकास की परियोजनाएं शुरू करने गए थे, इस दौरान वहां एक कार्यक्रम भी रखा गया था जिसमें सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हुए थे।

ऐसे में जब सीएम गहलोत को संबोधन के लिए मंच पर बुलाया गया तभी यह घटना घटी है। कार्यक्रम में आए लोगों द्वारा नारे तब भी लगाए गए है जब सीएम गहलोत मंच पहुंचे और वे अपना संबोधन शुरू कर चुके थे। बता दें कि पीएम मोदी ने राजस्थान में 5500 करोड़ रूपए की परियोजना शुरू की है। इसके लिए आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पीएम मोदी राजस्थान के नाथद्वारा में गए थे।

बीजेपी नेता प्रिती गांधी द्वारा राजस्थान के नाथद्वारा वाले कार्यक्रम का एक वीडियो शेयर किया गया है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी, सीएम अशोक गहलोत संग कई और नेता वहां मौजूद थे। वीडियो शुरू होते यह देखा गया है कि सीएम गहलोत को मंच पर बुलाया जा रहा है। ऐसे में वह उठते भी है और पीएम को नमस्कार करके मंच की ओर बढ़ते है। जारी क्लिप में यह देखा गया है कि जब से सीएम गहलोत का नाम बुलाया गया है तब से वहां मौजूद लोगों द्वारा नारे लगाने में तेजी हुई है और वे शांत नहीं हो रहे थे।

Popularity never seen before!! When Rajasthan CM Ashok Gehlot was called on stage, the crowds welcomed him with chants of "Modi!! Modi!!!" pic.twitter.com/2NpSk2E5il