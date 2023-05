कर्नाटक: कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए सिद्धारमैया, सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल से मिले

Highlights सिद्धारमैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया इससे पहले कांग्रेस विधायक दल के नए नेता के रूप में सिद्धारमैया को औपचारिक रूप से चुना गया सिद्धारमैया 20 मई को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और शिवकुमार उप मुख्यमंत्री होंगे

बेंगलुरु: कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद सिद्धारमैया ने गुरुवार को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले, डीके शिवकुमार ने कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नए नेता के रूप में सिद्धारमैया को औपचारिक रूप से चुनने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया।

सिद्धारमैया 20 मई को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और शिवकुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक गुरुवार को बेंगलुरु स्थित पार्टी कार्यालय में हुई। सीएलपी ने सीएलपी नेता के रूप में सिद्धारमैया के नाम को मंजूरी दी।

कर्नाटक के मनोनीत मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और नामित उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार गुरुवार शाम बेंगलुरु पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। दोनों नेताओं के दिल्ली से आगमन पर हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के वाहनों पर फूल बरसाए गए। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक मंडलियों ने सड़क किनारे प्रदर्शन किया जबकि उत्साही कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े।

#WATCH | Bengaluru: Karnataka CM-designate Siddaramaiah and Deputy CM-designate DK Shivakumar met Governor Thaawarchand Gehlot today to stake claim to form the Government



The oath ceremony will take place at 12.30 pm on 20th May in Kanteerava Stadium, Bengaluru.



(Video Source:… pic.twitter.com/zwSoGlEOm7