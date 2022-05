कर्नाटक: श्रीराम सेना के प्रमुख बोले, 'सभी 30,000 मंदिरों को वापस लिया जाएगा....', उप मुख्यमंत्री ने भी दिया मिलता जुलता बयान, जानें पूरा मामला

By आजाद खान | Published: May 29, 2022 09:04 AM

इस पर बोलते हुए श्रीराम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुथालिक ने कहा, 'हम उन सभी 30,000 मंदिरों को वापस लेंगे, जिन्हें मस्जिदें बनाने के लिए ढहा दिया गया था।'

