अनिल एंटनी को लेकर बोले शशि थरूर- उनसे नहीं हुई बात, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर पूछा- क्या ये हमारी संप्रभुता को प्रभावित कर सकती है?

Highlights कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि वह सरकार की प्रतिक्रिया से हैरान हैं। थरूर ने प्रतिबंध को अतिप्रतिक्रिया कहा। अनिल एंटनी के इस्तीफे पर थरूर ने कहा कि उन्होंने अनिल से बात नहीं की है और उनके बीच इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता शशि थरूर गुजरात दंगों पर बीबीसी के वृत्तचित्र पर पार्टी लाइन पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि वह सरकार की प्रतिक्रिया से हैरान हैं। इसके साथ ही थरूर ने प्रतिबंध को अतिप्रतिक्रिया कहा। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इस मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने इस्तीफा पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि अनिल ने मंगलवार को बीबीसी के वृतचित्र का विरोध किया।

I have not spoken to Anil. He has not discussed it with me, but he is capable of speaking for himself: Congress MP Shashi Tharoor on Anil K Antony's resignation from Congress party pic.twitter.com/keZ96Hfu3A

अनिल एंटनी के इस्तीफे पर थरूर ने कहा कि उन्होंने अनिल से बात नहीं की है और उनके बीच इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। थरूर ने एएनआई से कहा, "लेकिन वह खुद के लिए बोलने में सक्षम हैं।" थरूर ने कहा, "एक (बीबीसी) वृत्तचित्र हमारे राष्ट्र की संप्रभुता को कैसे प्रभावित कर सकता है? प्रतिबंध केंद्र द्वारा एक अति-प्रतिक्रिया और अनावश्यक है। हम एक मजबूत देश हैं, हम इसे नजरअंदाज कर सकते थे।"

How can a (BBC) documentary affect sovereignty of our nation? The ban is an overreaction & unnecessary by Centre. We're a strong country, we could've ignored this. Our sovereignty&national security isn't something that can be easily affected by a documentary: Shashi Tharoor, Cong pic.twitter.com/PY5iwVUlMX