"जयशंकर एक मित्र और सक्षम विदेश मंत्री हैं, उन्हें सलाह नहीं दी...": शशि थरूर

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शनिवार को कहा कि लंदन में खालिस्तानियों द्वारा भारतीय ध्वज को उतारे जाने की घटना पर जयशंकर की प्रतिक्रिया पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनका कोई मतभेद नहीं है।

शशि थरूर ने कहा, "मैं उन्हें (जयशंकर को) एक मित्र और एक कुशल एवं योग्य विदेश मंत्री मानता हूं।" अपने ट्वीट के संदर्भ को समझाते हुए थरूर ने कहा कि उन्हें सूचित किया गया है कि जयशंकर को उनकी 'कूल-ऑफ' सलाह जो उन्होंने पहले दी थी, उसे गलत समझा गया और गलत व्याख्या की गई क्योंकि जब झंडा फहराने की घटना हुई तो थरूर ने जयशंकर को शांत रहने की सलाह दी थी।

थरूर ने ट्वीट करते हुए लिखा, "मित्रों ने मुझे एक संदेश भेजा है जो सामान्य ट्रॉल्स से प्रसारित हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर को मेरी सलाह यह थी कि इसे शांत करने के लिए खालिस्तानियों द्वारा भारतीय दूतावास के बाहर हमारा झंडा उतारने की घटना पर उनकी प्रतिक्रिया थी। यह नहीं था। जब वह घटना घटी तो मैंने विदेश मंत्रालय से पहले ही नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि जैसे ही यह घटना घटी, मुझे लोकसभा में कैमरों द्वारा घेर लिया गया। आक्रोश वास्तव में सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया थी।"

उन्होंने आगे लिखा, "संयम बरतने का आग्रह करने वाली मेरी टिप्पणी कब्बन पार्क, बेंगलुरु में पश्चिम के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा के लिए उनकी टिप्पणियों के बारे में थी, जिसे अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा उठाया गया और विदेशों में खराब तरीके से चलाया गया। बिना उकसावे के विदेशों की आंखों में धूल झोंकना हमारी शैली नहीं है।"

शशि थरूर ने लिखा, "झंडा फहराने की घटना एक उकसावे की घटना थी और भारत की प्रतिक्रिया उचित थी। इस पर विदेश मंत्री से मेरा कोई मतभेद नहीं है। मैं उन्हें एक मित्र और एक कुशल एवं योग्य विदेश मंत्री मानता हूं। आइए अपनी विदेश नीति को द्विदलीय रखें। हम सभी भारतीय हैं और जो कुछ भी मायने रखता है वह हमारा राष्ट्रीय हित होना चाहिए।"

