Congress President Election: शशि थरूर ने कहा- मैंने प्रोफेशनल्स कांग्रेस के अध्यक्ष पद से पिछले माह ही इस्तीफा दे दिया

Highlights 17 अक्टूबर को मतदान होगा। 9,000 से अधिक डेलीगेट (निर्वाचक मंडल के सदस्य) मतदान करेंगे। मतगणना 19 अक्टूबर को होगी।

नयी दिल्लीः कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थरूर ने सोमवार को कहा कि उन्होंने पिछले महीने ही पार्टी से संबद्ध संगठन ‘अखिल भारतीय प्रोफेशनल्स कांग्रेस’ के प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया है। माना जा रहा है कि पार्टी में ‘एक व्यक्ति, एक पद’ के सिद्धांत के तहत उन्होंने यह जिम्मेदारी छोड़ी है।

थरूर ने ट्वीट किया, ‘‘जो सवाल कर रहे हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैंने प्रोफेशनल्स कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दिया।’’ उनके प्रतिद्वंद्वी मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी गत 30 नवंबर को अपने नामांकन वाले दिन ही राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दिया था।

For those asking: I have already submitted my letter of resignation as head of @ProfCong to the Congress President last month.