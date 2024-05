हिजबुल्ला लीडर ने इजरायली PM बेंजेमिन नेत्यानाहू को दी खुली धमकी, 'जल्द आपको और भी सरप्राइज..'

Highlights हिजबुलल्लाह लीडर ने इजरायली पीएम बेंजेमिन नेत्यानाहू को दी धमकी आगे आपको और भी 7 अक्टूबर की तरह सरप्राइज मिलेंगे इससे पहले इजरायली पीएम ने भी हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद की योजना बनाई थी

नई दिल्ली: लेबनान-इजरायली बॉर्डर पर जारी लड़ाई के साथ-साथ इजरायल और फिलिस्तीन के बीच अभी भी टेंशन बनी हुई है। ऐसे में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह ने 26 मई को टीवी चैनल के जरिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजेमिन नेत्यानाहू को संकेत दिया है कि अभी और चौंकाने वाले सरप्राइज आपको भी मिलेंगे।

हालांकि, गलोबल आई न्यूज चैनल पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को प्रतिरोध ने आपको आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने कहा कि इजरायली पीएम आपको और अधिक आश्चर्य चकित करने वाले सरप्राइज मिलने की उम्मीद अब करनी चाहिए।

Hezbollah Leader Hassan Nasrallah mocked Israel's threat of an operation against Lebanon:



(Against Israeli Minister Ben Gvir, who said, "Let's enter Lebanon; let's reach the Litani River.")



"Habibi, with which army will you enter Lebanon? Have you finished Gaza yet?" he said. pic.twitter.com/7etwVAZEhb