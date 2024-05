Lok Sabha Election 7th Phase: 'सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं', मोदी पर प्रियंका गांधी ने किया अटैक

Highlights प्रियंका गांधी ने कहा, पीएम मोदी सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे राहुल गांधी जनता की आवाज सुनने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले कांग्रेस पार्टी की यही विचारधारा रही है कि सरकार जनता के लिए चलनी चाहिए

Lok Sabha Election 7th Phase: लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत लगा दी है। कांग्रेस-बीजेपी सहित अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों ने पूरा दम लगा दिया है। एक जून को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सातवें चरण के लिए मतदान होना है। इधर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को पंजाब पहुंची।

Fatehgarh Sahib, Punjab: "Narendra Modi ji can do anything for power, his lies and empty promises are all just to take power," says Congress leader Priyanka Gandhi pic.twitter.com/QtEMlpEUgr