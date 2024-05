IPL 2024 final: इन खिलाड़ियों के बीच होगी गेंद और बल्ले की दिलचस्प जंग, पैट कमिंस और श्रेयस अय्यर की कप्तानी की भी परीक्षा

Highlights कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच फाइनल दोनों ही टीमों के पास कुछ शानदार खिलाड़ी हैं खिताबी मुकाबले में भिड़ंत देखना दिलचस्प होगा

IPL 2024 final KKR vs SRH: आईपीएल 2024 के लीग चरण में शीर्ष पर रहने वाली दो टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद 26 मई,रविवार को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने-सामने होंगीं। दोनों ही टीमों के पास कुछ शानदार खिलाड़ी हैं जिनकी भिड़ंत देखना दिलचस्प होगा। चेपॉक का विकेट केकेआर के वरूण चक्रवर्ती (20 विकेट) और सुनील नारायण (16 विकेट) के अनुकूल होगा जो इस सत्र में शानदार फॉर्म में हैं। केकेआर के कप्तान के रूप में दूसरा आईपीएल फाइनल खेलने जा रहे श्रेयस अय्यर और आस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस जिन्होंने छह महीने के भीतर वनडे विश्व कप, विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप और एशेज जीतने वाला कप्तान बनने का गौरव हासिल किया, के बीच दिमागी मुकाबला भी दिलचस्प होगा। कमिंस अगर सनराइजर्स को आईपीएल खिताब भी दिला देते हैं तो उनका कद कप्तान के रूप में और ज्यादा बढ़ जाएगा।

𝘿𝙚𝙖𝙧 𝘾𝙖𝙥𝙩𝙖𝙞𝙣 📝



From one skipper to another 🗣️



A friendly note 📨 and an indication of what's coming up later tonight 😎#TATAIPL | #KKRvSRH | #Final | #TheFinalcall | @KKRiders | @SunRisers | @ShreyasIyer15 | @patcummins30pic.twitter.com/E1NmVTdj1d