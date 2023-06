शरद पवार, संजय राउत को मिली जान से मारने की धमकी

Highlights शरद पवार और संजय राउत को मिली जान से मारने की धमकी शरद पवार को धमकी दी गई है कि उनका हाल डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के समान होगा वहीं संजय राउत को भी अज्ञात शख्स ने गोलियों से छलनी करने की धमकी दी है

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना (यूबीटी) के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत को शुक्रवार को अज्ञात लोगों से जान से मारने की धमकी मिली। जानकारी के अनुसार शरद पवार को सोशल साइट के माध्यम से चेतावनी दी गई है कि उनका हश्र डॉ नरेंद्र दाभोलकर के समान होगा। दाभोलकर की हत्या पुणे में अगस्त 2013 में हुई थी।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी कहा कि उन्हें व्हाट्सएप पर शरद पवार के लिए धमकी मिली है। उन्होंने कहा कि इस तरह की धमकी देने की घटना "निम्न स्तर की राजनीति" है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फड़नवीस और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इसे गंभीरता से लें और सख्त जांच कराएं।

