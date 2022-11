शहनवाज हुसैन ने उपचुनाव के नतीजों पर कहा, "लोकसभा चुनाव में भी सभी 40 सीटें भाजपा की झोली में गिरेंगी, महागठबंधन को जनता ने नकार दिया"

Highlights शहनवाज हुसैन का जदयू पर हमला, बोले- जिस इरादे से राजद के साथ गई थी, वो तो अधूरा रह गया जदयू-राजद मिलकर भी गोपालगंज में भाजपा को नहीं हरा सके, मोकामा में भी जीत का अंतर कम है इसका साफ मतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीट भाजपा के खाते में आएगी

पटना: भाजपा के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने बिहार के गोपालगंज और मोकामाउपचुनाव के नतीजे को भाजपा के भविष्य से जोड़ते हुए कहा कि परिणाम खुद बता रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटें भाजपा की झोली में आने वाली है।

शहनवाज हुसैन ने दोनों सीटों के नतीजे जारी होने के बाद कहा कि जदयू ने जिस मकसद से भाजपा का साथ छोड़ था, वो तो इस चुनाव में अधूरा ही रह गया। राजद-जदयू एक साथ आकर भी गोपालगंज में भाजपा को नहीं हरा सके। इसका सीधा मतलब है कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को नकार दिया है और इस चुनाव का असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा।

उपचुनाव के परिणाम के बाद शहनवाज हुसैन ने कहा, "जदयू ने भाजपा से नाता तोड़कर राजद का साथ थामा था लेकिन क्या हुआ, वो भाजपा को गोपालगंज में भी नहीं हरा सका। इससे साफ संदेश है कि ये मिल भी जाएं तब भी बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। मोकामा में राजद जीती जरूर है लेकिन उसके जीत का अंतर इस बार कम हो गया। यह दिखाता है कि भविष्य भाजपा का है। हम लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटें जीतेंगे।"

