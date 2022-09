Attorney General of India: सीनियर अधिवक्ता आर वेंकट रमणी देश के नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त, केके वेणुगोपाल की जगह लेंगे

Highlights वेणुगोपाल को जुलाई 2017 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। रोहतगी जून 2014 से जून 2017 तक अटॉर्नी जनरल थे। वेणुगोपाल का पहला कार्यकाल 2020 में समाप्त होना था।

नई दिल्लीः वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमणी को तीन साल की अवधि के लिए भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अटॉर्नी जनरल बनने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। वेंकट नए एजी के रूप में केके वेणुगोपाल का स्थान लेंगे।

माननीय राष्ट्रपति, श्री आर. वेंकटरमणी, वरिष्ठ अधिवक्ता को दिनांक 1 अक्टूबर, 2022 से भारत के महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करती हैं।



Honorable President is pleased to appoint Shri R. Venkataramani, Senior Advocate as Attorney General for India w.e.f. 1st October 2022. pic.twitter.com/MnChp8TRGv — Office of Kiren Rijiju (@RijijuOffice) September 28, 2022

कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के कार्यालय ने एक ट्वीट में नियुक्ति की पुष्टि की। माननीय राष्ट्रपति वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमणीको दिनांक 1 अक्टूबर, 2022 से भारत के महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करती हैं। अटॉर्नी जनरल का तीन साल का कार्यकाल होता है।

केंद्र ने मौजूदा अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल (91) की जगह लेने के लिए इस महीने की शुरुआत में रोहतगी को पेशकश की थी। वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त होगा। रोहतगी जून 2014 से जून 2017 तक अटॉर्नी जनरल थे। उनके बाद वेणुगोपाल को जुलाई 2017 में इस पद पर नियुक्त किया गया था।

Senior advocate R Venkataramani appointed as the new Attorney General of India for a period of three years. pic.twitter.com/FRt3nJZT6E — ANI (@ANI) September 28, 2022

उन्हें 29 जून को देश के इस शीर्ष विधि अधिकारी के पद के लिए फिर तीन महीने लिए नियुक्त किया गया था। केंद्रीय कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि वेणुगोपाल ‘व्यक्तिगत कारणों’ से अपनी अनिच्छा जताई थी, लेकिन 30 सितंबर तक पद पर बने रहने के सरकार के अनुरोध को उन्होंने मान लिया था।

R Venkataramani will succeed K K Venugopal whose term as the Attorney General of India ends on September 30https://t.co/g6ZgStMXAS — The Indian Express (@IndianExpress) September 28, 2022

अटॉनी जनरल के रूप में वेणुगोपाल का पहला कार्यकाल 2020 में समाप्त होना था और उन्होंने सरकार से उनकी उम्र को ध्यान में रखकर जिम्मेदारियों से मुक्त कर देने का अनुरोध किया था। लेकिन बाद में उन्होंने एक साल के नये कार्यकाल को स्वीकार कर लिया।

