रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर बोले संजय राउत- "मुझे स्मृति ईरानी पर दया आती है कि वो..."

Highlights राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। रायबरेली पिछले दो दशक से सोनिया गांधी का निर्वाचन क्षेत्र रहा है। राहुल गांधी अमेठी से 15 साल तक सांसद रह चुके हैं।

नई दिल्ली: रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा, "गांधी परिवार के करीबी लोग पहले भी अमेठी से चुनाव लड़ चुके हैं। बीजेपी इतनी चिंतित क्यों है?"

उन्होंने कहा, "मुझे स्मृति ईरानी पर दया और दया आ रही है क्योंकि अब वह राहुल गांधी के पीए से हार जाएंगी। यह एक सोच-समझकर लिया गया फैसला है। केएल शर्मा कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कई वर्षों तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ अमेठी में काम किया है।"

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On Congress MP Rahul Gandhi's candidature from Raebareli Lok Sabha seat, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "People close to the Gandhi family have fought from Amethi previously...Why is the BJP so concerned?...I feel mercy and pity for Smriti… pic.twitter.com/WLqJD8rocm