संबित पात्रा ने पवन खेड़ा को टीवी डिबेट में कहा- '500 करोड़ का भ्रष्टाचारी', वायरल हुआ वीडियो

Highlights पवन खेड़ा पर संबित पात्रा की टिप्पणी का वीडियो वायरल टीवी डिबेट में संबित ने पवन खेड़ा को 500 करोड़ का भ्रष्टाचारी कहा संबित पात्रा ने कहा - '500 करोड़ की प्रापर्टी बनाए हुआ है'

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर की गई एक टिप्पणी वायरल है। संबित पात्रा ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान पवन खेड़ा को 500 करोड़ का भ्रष्टाचारी कहा। अब पवन खेड़ा पर संबित पात्रा की टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

समाचार चैनल आजतक के एक डिबेट कार्यक्रम में संबित पात्रा ने पवन खेड़ा के बारे में कहा, "ये 500 करोड़ के भ्रष्टाचारी, शीला दीक्षित के चप्पल उठाने वाले को चुप कराइये। ये शीला दीक्षित का चप्पल उठा कर चलता था और 500 करोड़ की प्रापर्टी बनाए हुआ है।" संबित पात्रा की पवन खेड़ा पर की गई टिप्पणी और उन पर 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली बात का वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

बता दें कि इससे पहले बीते 17 फरवरी को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई एक टिप्पणी पर भी खूब बवाल हुआ था। अडानी-हिंडनबर्ग मामले को लेकर जेपीसी जांच की मांग कर रही कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने पहले पीएम नरेंद्र मोदी का गलत नाम लिया और फिर पत्रकारों के टोकने पर चुटकी भी ली थी।

पवन खेड़ा ने पहले कहा था, "हम अडानी के मामले में सिर्फ जेपीसी के गठन की मांग कर रहे हैं। जब नरसिम्हा राव जेपीसी बना सकते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बना सकते थे तो फिर नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या दिक्कत है।"

The Congress has repeatedly targeted PM Modi for his humble origins and now they haven’t even spared his dead father, who had nothing to do with politics…



Congress’s deep seated sense of entitlement and disdain for a self made man doesn’t sit well with an aspirational India. pic.twitter.com/xILdD0sm8r