महंगाई को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कसा तंज, कहा- आम जनता के जीवनयापन में खड़ी कर दी चुनौती

By मनाली रस्तोगी | Published: May 27, 2022 10:34 AM

महंगाई को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की भाजपा नीत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा की मांग है कि भाजपा सरकार मुंह न छुपाए, बल्कि जनता को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए।

