Saif Ali Khan Attack case: 'सीसीटीवी पर दिखा हमलावर और मामले में गिरफ्तार व्यक्ति अलग-अलग दिखते हैं', नेटिज़ेंस का दावा

Saif Ali Khan Attack case: मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान चाकूबाजी मामले में आरोपी के रूप में मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद नामक 30 वर्षीय व्यक्ति की पहचान की और रविवार को ठाणे में उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दृश्य सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद, नेटिज़न्स ने दावा किया कि गिरफ्तार व्यक्ति हमलावर जैसा नहीं है, जिसने अभिनेता के बांद्रा अपार्टमेंट में घुसकर उन पर चाकू से हमला किया था।

नेटिज़न्स ने शहजाद की गिरफ्तारी के दृश्यों की तुलना हमलावर के दृश्यों से की, जो अभिनेता के आवास के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किए गए थे। उन्होंने बताया कि दोनों दृश्यों में अलग-अलग व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। एक्स पर एक-दूसरे के बगल में दोनों तस्वीरें पोस्ट करते हुए, उपयोगकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने हमलावर को नहीं बल्कि सैफ अली खान चाकूबाजी मामले में किसी और को गिरफ्तार किया है।

कई एक्स पोस्टों में कहा गया कि शहर की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया व्यक्ति "वह व्यक्ति नहीं है" जिसे गुरुवार को सीसीटीवी कैमरे में देखा गया था। रियाज नाम के एक नेटिजन ने लिखा, "मुंबई पुलिस भ्रमित है! वे एक ही व्यक्ति नहीं हैं। उनमें कोई समानता नहीं है।" कायद नाम के एक अन्य यूजर ने कहा, "एक बच्चा भी कह सकता है कि दोनों अलग-अलग हैं और एक ही व्यक्ति नहीं हैं... एक सीसीटीवी में और दूसरा जो गिरफ्तार हुआ, दोनों में कोई समानता नहीं है।"

नेटिजन ने दोनों व्यक्तियों के बीच कुछ अंतरों को नोट किया। सबसे पहले, उन्होंने उम्र के अंतर को इंगित किया और कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे पर रिकॉर्ड किए गए व्यक्ति से बहुत बड़ा लग रहा था। इसके अलावा, एक्स यूजर्स ने हमलावर के चेहरे की विशेषताओं पर ध्यान दिया और कहा कि वह शहजाद से मेल नहीं खाते। लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया, "उम्र, नाक, होंठ, बाल, वजन, कुछ भी समान नहीं लगता। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि हमने सैफ पर हमला करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। क्या कोई विसंगति है?"

Saw news. Even a child can say both are different and not the same guy (far right in pic)

Surprisingly it picked so quickly that matter transformed into a border issue and Police is happy to hide behind!!

One in cctv and one who got arrested nowhere similar #SaifAliKhanpic.twitter.com/4JEZQfSPcz