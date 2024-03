Sabarmati Ashram project 2024: वंदे भारत ट्रेन 250 से ज्यादा जिलों तक पहुंची, 85000 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, देखें लिस्ट

Highlights क्षेत्रीय संस्कृति और आस्था से जुड़े पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। देश में रामायण सर्किट, गुरुकृपा सर्किट और जैन यात्रा पर भारत गौरव ट्रेन चल रही हैं। रेलवे का कायाकल्प भी विकसित भारत की गारंटी है।

Sabarmati Ashram project 2024: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को देश को बड़ा तोहफा दिया है। वंदे भारत ट्रेन 250 से ज्यादा जिलों तक पहुंच चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए हो रहे नव निर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने-कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही हैं। अगर मैं साल 2024 की ही बात करूं, तो इन करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। अकेले पिछले 10-12 दिन में ही 7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ है। आज भी विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस कार्यक्रम में आज यहां 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ है।

इनमें से 85 हजार करोड़ रुपये से अधिक के रेलवे प्रोजेक्ट्स आज देश को मिले हैं। मोदी ने मंगलवार को 10 नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करने के साथ 85,000 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

The network of Vande Bharat train has reached over 250 districts. The govt is consistently expanding the route of Vande Bharat trains...



