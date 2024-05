Rupali Ganguly: 'अनुपमा' फेम रुपाली गांगुली ने भाजपा ज्वाइन की, कहा- 'विकास के महायज्ञ में भाग लेना चाहिए'

Highlights अनुपमा फेम रूपाली गांगुली ने ज्वाइन की भाजपा उन्होंने कहा इस महायज्ञ में शामिल होना उनके लिए बड़ी उपलब्धि इस दौरान पार्टी के बड़े नेता भी शामिल रहे

Rupali Ganguly: 'अनुपमा' में आने वाली मशहूर एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। उन्होंने ज्वाइन करने के बाद कहा, "जब मैं विकास के इस 'महायज्ञ' को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे भी इसमें भाग लेना चाहिए। मुझे आपका आशीर्वाद और समर्थन चाहिए ताकि मैं जो भी करूं, सही करूं और अच्छे से निभाऊं"। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, अनिल बलूनी भी मौजूद थे।

#WATCH | Actress Rupali Ganguly joins BJP at the party headquarters in Delhi



She says, "...When I see this 'Mahayagya' of development, I feel that I should also take part in this...I need your blessings and support so that whatever I do, I do it right and good...'' pic.twitter.com/x7pT7oq0xB