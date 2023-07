दिल्ली के बाद अब ताज महल पहुंचा यमुना नदी का पानी, 45 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा

Highlights दिल्ली में तबाही मचाने के बाद आगरा में यमुना नदी 495.8 फीट तक बढ़ गई, जो निचले बाढ़ स्तर के निशान को पार कर गई। आखिरी बार यमुना विश्व धरोहर स्थल के करीब 1978 की बाढ़ के दौरान पहुंची थी। आगरा में बाढ़ जैसी स्थिति के बीच अधिकारियों ने राहत तैयारियां तेज कर दी हैं।

आगरा: दिल्ली में तबाही मचाने के बाद आगरा में यमुना नदी 495.8 फीट तक बढ़ गई, जो निचले बाढ़ स्तर के निशान को पार कर गई। सोमवार को यमुना नदी का पानी ताज महल की दीवारों तक पहुंच गया, जोकि 45 वर्षों से पहली बार हुआ। सोशल मीडिया पर साझा किए गए दृश्यों के अनुसार, यमुना के पानी को राजसी स्मारक के पीछे स्थित एक बगीचे को डूबते हुए देखा जा सकता है।

आखिरी बार यमुना विश्व धरोहर स्थल के करीब 1978 की बाढ़ के दौरान पहुंची थी। जल स्तर 495 फीट के 'निम्न-बाढ़ स्तर' को पार करते हुए 497.9 फीट तक पहुंच गया था। हालाँकि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने ताज के लचीलेपन का श्रेय इसके सरल डिजाइन को दिया और इस बात पर जोर दिया कि मुख्य मकबरे को बाढ़ का सामना करने के लिए बनाया गया था।

