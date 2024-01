Republic Day 2024: 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत, PM मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि

Republic Day 2024: आज पूरा भारत गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। 26 जनवरी 2024 की सुबह, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिससे 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की आधिकारिक शुरुआत हुई।

शहीद नायकों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देने में देश का नेतृत्व करने के बाद, पीएम मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्ति परेड देखने के लिए कर्तव्य पथ पर सलामी मंच पर जाएंगे।

#WATCH | PM Modi lays wreath at the National War Memorial, leads the nation in paying homage to the braveheart soldiers



The Inter Services Guard presents 'Salami Shastra' followed by 'Shok Shastra'



This year the Inter Services Guard is commanded by an Indian Army Officer Major… pic.twitter.com/MUe4y0w8Rm