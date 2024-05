Rajkot Gaming Zone Fire: राजकोट हादसे की जांच करेगी SIT, गेमिंग जोन में आग लगने से 9 बच्चों समेत 27 की मौत से मचा हाहाकार

Rajkot Gaming Zone Fire: गुजरात के राजकोट शहर में एक गेमिंग जोन में आग लगने के कारण कई लोगों की जानचली गई। 25 मई, शनिवार को हुए इस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, अब तक इसमें नौ बच्चों समेत 27 लोगों की मौत की खबर है। वहीं, अग्निकांड के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। मामले में राजकोट गेम जोन के मैनेजर नितिन जैन और गेम जोन के पार्टनर युवराज सिंह सोलंकी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सहायक पुलिस आयुक्त विनायक पटेल ने कहा, "शव पूरी तरह जल गए हैं और उनकी पहचान करना मुश्किल है।"

#WATCH | Gujarat: On Rajkot fire incident, city Police Commissioner Raju Bhargava says, "The police action is underway. The owner and the manager of the TRP game zone have been taken to the police station for interrogation..." pic.twitter.com/JcsvsqvnNF