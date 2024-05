यूपी: शाहजहांपुर में बड़ा सड़क हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 11 लोगों की मौत, 10 घायल

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 26, 2024 07:11 AM

उत्तर प्रदेश के शाहजहापुर में शनिवार देर रात उत्तराखंड में श्रद्धालुओं को ले जा रही बस के ऊपर एक ट्रक पलट जाने से कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए।