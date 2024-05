KKR VS SRH Final IPL 2024: आज फाइनल जंग, कौन मारेगा बाजी, जानें कहां देखें लाइव और हेड टू हेड रिकॉर्ड, सबकुछ जानिए

Highlights Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Final Live jio Score IPL 2024: केकेआर बनाम एसआरएच में टक्कर होगा। Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Final Live jio Score IPL 2024: फाइनल शाम 7:30 बजे IST से शुरू होगा। Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Final Live jio Score IPL 2024: भारत में इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा।

Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Final Live jio Score IPL 2024: लो जी सीट बेल्ट बांध लीजिए। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 (Indian Premier League 2024) फाइनल (Final IPL) रविवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium Chennai) में कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) और सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के बीच खेला जाएगा। शाम 7 बजे से टॉस का आयोजन होगा और शाम 7.30 से मैच में चौके और छक्के लगने शुरू हो जाएगा।

Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Final Live jio Score IPL 2024: मैच टाइम टेबल-

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2024 का फाइनल लाइव कहां देखेंः स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा पर होगी। भारत में स्टार स्पोर्ट्स 1 और स्टार स्पोर्ट्स 1 एचडी टीवी चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के हिंदी, बंगाली, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ चैनलों पर भी उपलब्ध होगा।

Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Final Live jio Score IPL 2024: देखिए पूरी लिस्ट

कोलकाता नाइट राइडर्स: श्रेयस अय्यर (कप्तान), केएस भरत, रहमानुल्लाह गुरबाज, रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, शेरफेन रदरफोर्ड, मनीष पांडे, आंद्रे रसेल, नीतिश राणा, वेंकटेश अय्यर, अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, वैभव अरोड़ा, चेतन सकारिया, हर्षित राणा, सुयश शर्मा, मिशेल स्टार्क, दुष्मंथा चमीरा, साकिब हुसैन, मुजीब उर रहमान, गट एटिकिंसन, अल्लाह गजांफर।

सनराइजर्स हैदराबाद: पैट कमिंस (कप्तान), अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, हेनरिक क्लासेन , एडेन मार्कराम, अब्दुल समद, नितीश रेड्डी, शाहबाज अहमद, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट, टी नटराजन, मयंक मार्कंडेय, उमरान मलिक, अनमोलप्रीत सिंह, ग्लेन फिलिप्स , राहुल त्रिपाठी, वाशिंगटन सुंदर, उपेंद्र यादव, जे सुब्रमण्यन, सनवीर सिंह, विजयकांत व्यासकांत, फजलहक फारूकी, मार्को यानसेन, आकाश महाराज सिंह, मयंक अग्रवाल।

Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Final Live jio Score IPL 2024: देखें रिकॉर्ड बुक

दोनों टी20 क्रिकेट टीमें पूर्व आईपीएल चैंपियन हैं। केकेआर ने 2012 और 2014 में गौतम गंभीर के नेतृत्व में ट्रॉफी जीती और 2021 में सीएसके से हारकर उपविजेता रही। दिलचस्प बात यह है कि गंभीर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली मौजूदा केकेआर इकाई के मेंटर हैं। इस बीच SRH ने 2016 में एक बार ट्रॉफी जीती। हैदराबाद की टीम ने 2018 के फाइनल में भी जगह बनाई, लेकिन CSK ने फिर से उसे हरा दिया।

केकेआर लीग चरण की अंक तालिका में शीर्ष पर रही और उसके बाद एसआरएच दूसरे स्थान पर रही। केकेआर ने पहले क्वालीफायर में एसआरएच को आसानी से हराकर फाइनल में जगह बनाई, जिससे सनराइजर्स को फाइनल तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ा। पैट कमिंस की अगुवाई वाली हैदराबाद टीम राजस्थान को हराकर टिकट बुक किया।

Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Final Live jio Score IPL 2024: आमने-सामने का हाल-

आईपीएल मैचः 27

केकेआरः 18

एसआरएचः 9।

गंभीर की केकेआर के सामने कप्तान कमिंस के जांबाज सनराइजर्स की चुनौती

एक तरफ क्रिकेट के कुशल रणनीतिकार गौतम गंभीर के कोलकाता नाइट राइडर्स और दूसरी तरफ आक्रामक बल्लेबाजी की नयी परिभाषा गढ़ने वाले पैट कमिंस के सनराइजर्स हैदराबाद। इंडियन प्रीमियर लीग में इस सत्र का सरताज बनने के लिये आखिरी तिलिस्म पर दोनों बेहतरीन टीमों के बीच रविवार को खिताबी मुकाबले में दर्शकों के लिये रोमांचक क्रिकेट की गारंटी रहेगी।

आम तौर पर खेल में मुकाबले कप्तानों और उनकी टीमों के बीच होते हैं लेकिन यह आईपीएल फाइनल दीगर है। इसमें एक तरफ ‘कोरबो, लोड़बो, जीतबो’ की सोच रखने वाले गंभीर का दिमाग है तो दूसरी तरफ एक ऐसा आस्ट्रेलियाई कप्तान है, जिसने टीम को विजेताओं वाले तेवर दिये हैं।

केकेआर के कप्तान के रूप में दूसरा आईपीएल फाइनल खेलने जा रहे श्रेयस अय्यर

केकेआर के कप्तान के रूप में दूसरा आईपीएल फाइनल खेलने जा रहे श्रेयस अय्यर इस महामुकाबले में सहायक भूमिका में नजर आ रहे हैं। एक दशक पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कमिंस छह महीने के भीतर वनडे विश्व कप, विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप और एशेज जीतने वाले कप्तान बनेंगे।

अब अगर वह सनराइजर्स को आईपीएल खिताब भी दिला देते हैं तो यह सोने पे सुहागा होगा। सनराइजर्स के सहायक कोच सिमोन हेलमोट ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दूसरे क्वालीफायर में टीम की जीत के बाद कहा था,‘वह काफी व्यवहारिक, विनम्र और प्रभावी कप्तान है। उसके पास अलग अलग परिस्थितियों में प्रतिद्वंद्वी टीमों के खिलाफ सारी जानकारियां और आंकड़े रहते हैं।’

उन्होंने कहा ,‘वह टीम बैठकों में समय बर्बाद नहीं करता। हमारी टीम बैठक आज 35 सेकंड की थी लेकिन उसके पास सारी सूचनायें थी।’ दोनों टीमों की टक्कर पहले क्वालीफायर में हुई थी जिसमें केकेआर ने सनराजइर्स को उम्दा गेंदबाजी के दम पर हराया था।

केकेआर ने पिछली बार चेन्नई में 2012 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल फाइनल खेला था, जिसमें बतौर कप्तान गंभीर ने खिताबी जीत दर्ज की थी। गंभीर की कप्तानी में केकेआर ने फिर 2014 में खिताब जीता और अब वह बतौर मेंटोर भी इसी टीम को खिताब दिलाने की दहलीज पर हैं।

नीतिश और हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती जैसा स्पिनर

वह भारतीय टीम के मुख्य कोच बनने के सबसे प्रबल दावेदार भी है और आईपीएल खिताब से उनका दावा और पुख्ता होगा। टीमों की तुलना करें तो केकेआर के पास सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, श्रेयस और वेंकटेश अय्यर जैसे मैच विनर के साथ नीतिश और हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती जैसा स्पिनर है।

वरुण (20 विकेट) और नारायण (16 विकेट) के अनुकूल होगा

दूसरी तरफ सनराइजर्स के लिये घरेलू क्रिकेटर अभिषेक शर्मा और नीतिश रेड्डी के अलावा भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और जयदेव उनादकट ने अच्छा प्रदर्शन किया है। रॉयल्स को कठिन पिच पर 36 रन से हराने के बाद सनराइजर्स का मनोबल बढ़ा है, लेकिन चेपॉक का विकेट वरुण (20 विकेट) और नारायण (16 विकेट) के अनुकूल होगा जो इस सत्र में शानदार फॉर्म में हैं।

सनराइजर्स के स्पिनरों अभिषेक और शाहबाज अहमद ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी में ट्रेविस हेड और हेनरिच क्लासेन के अलावा अभिषेक, राहुल त्रिपाठी और रेड्डी को रन बनाने होंगे। केकेआर के युवा तेज गेंदबाज हर्षित और वैभव अरोड़ा को हेड के बल्ले को खामोश रखना होगा जो अभी तक 567 रन बना चुके हैं।

इस आईपीएल फाइनल में टी20 विश्व कप की भारतीय टीम का कोई भी खिलाड़ी नहीं है। केकेआर के रिंकू सिंह रिजर्व खिलाड़ी हैं। इससे साबित होता है कि आईपीएल वे ही टीमें जीतती हैं जिनके खिलाड़ियों के पास कोई ‘आरेंज’ या ‘परपल’ कैप नहीं होती, बल्कि गंभीर और कमिंस जैसे मार्गदर्शकों से उन्हें विजेताओं वाले तेवर मिलते हैं।