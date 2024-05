UEFA Women’s Champions League 2023-24: आठ बार की विजेता ल्योन पर 2-0 से जीत, बार्सिलोना ने किया धमाल, तीसरी महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी पर कब्जा

Highlights UEFA Women’s Champions League 2023-24: कोच जोनाटन गिराल्डेज़ के आखिरी मैच में इस सीज़न में शानदार सफलता हासिल की। UEFA Women’s Champions League 2023-24: डिफेंडिंग चैंपियन ने फ्रांसीसी दिग्गज को कभी नहीं हराया था। UEFA Women’s Champions League 2023-24: 2019 और 2022 के फाइनल में उसके खिलाफ हार गया था।

UEFA Women’s Champions League 2023-24: एटाना बोनमाटी और एलेक्सिया पुटेलस ने शनिवार को रिकॉर्ड आठ बार के विजेता ल्योन पर 2-0 से जीत हासिल करते हुए बार्सिलोना को तीसरी महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी दिलाई। ल्योन के दबदबे को तोड़ दिया। 2019 और 2022 फाइनल हार का बदला भी पूरा किया। डिफेंडिंग चैंपियन ने फ्रांसीसी दिग्गज को कभी नहीं हराया था। 2019 और 2022 के फाइनल में उसके खिलाफ हार गया था। लेकिन आखिरकार बिलबाओ में कोच जोनाटन गिराल्डेज़ के आखिरी मैच में इस सीज़न में शानदार सफलता हासिल की।

पिछले छह सीज़न में पाँच फ़ाइनल मुकाबलों में अपनी तीसरी चैंपियंस लीग ट्रॉफी हासिल करते हुए बार्सिलोना ने कमाल किया। यह महिलाओं के खेल का नया पावरहाउस बन गया है। बार्सा सितारों ने जोर देकर कहा कि इस बार वे ल्योन को हराने में सफल रहे। 2019 के फाइनल में हाफ-टाइम तक चार गोल और 2022 में तीन गोल से पिछड़ने के बाद ऐसे रणनीति बनाई।

🇪🇸 Barcelona won their third #UWCL title in four years as they beat Lyon 2-0 in front of over 50,000 fans in Bilbao.#UWCLfinal match report ⬇️