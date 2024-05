Highlights England vs Pakistan 2nd T20I ENG vs PAK 2nd T20: जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। England vs Pakistan 2nd T20I ENG vs PAK 2nd T20: तीसरा मैच 28 मई को खेला जाएगा। England vs Pakistan 2nd T20I ENG vs PAK 2nd T20: चौथा और अंतिम 30 मई को होगा।

England vs Pakistan 2nd T20I ENG vs PAK 2nd T20: आईसीसी टी20 विश्व कप से पहले इंग्लैंड ने पाकिस्तान के धागे खोल दिए। बाबर आजम की सेना पर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर अकेले भारी पड़ गए। इंग्लैंड ने 23 रन से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। जोस ने 84 रन की पारी खेली, जिसमें 51 गेंद का सामना किया और 8 चौके और 3 छक्के मारे। प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया। एजबेस्टन में बटलर की 84 रन की तूफानी पारी के दम पर इंग्लैंड ने शनिवार को दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया।

Skipper Jos Buttler, bowlers shine as England beat Pakistan in the second #ENGvPAK T20I to take a 1-0 lead in the series 👏



Scorecard 📝: https://t.co/OZswH77Kispic.twitter.com/lhPchYAcAQ — ICC (@ICC) May 25, 2024

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन बटलर ने अच्छी बल्लेबाजी का फायदा उठाया और 51 गेंदों पर 84 रन बनाए, जिसमें आठ चौके और तीन छक्के शामिल थे। 33 वर्षीय सलामी बल्लेबाज ने स्कूप के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। तेज गेंदबाज हारिस राउफ, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद आमिर को तोड़ा।

Jofra Archer is back in action for the second #ENGvPAK T20I! 🤩



The pacer is playing his first international game since March 2023. pic.twitter.com/KniZFivUwX — ICC (@ICC) May 25, 2024

ICYMI, England made a key addition to their support staff for the upcoming #T20WorldCup 🧐https://t.co/pPQyW1rRy2 — ICC (@ICC) May 25, 2024

बटलर को विल जैक्स (37) और जॉनी बेयरस्टो (21) का साथ मिला। अंतिम ओवर में जोफ्रा आर्चर के क्रीज पर आने और मोहम्मद आमिर पर चौका और छक्का लगाने से कमाल हो गया। इंग्लैंड ने कुल 183 रन बनाए। पाकिस्तान ने पहले ही ओवर में मोहम्मद रिज़वान को शून्य पर खो दिया। पाकिस्तान की टीम 160 रन पर आउट हो गई।

इंग्लैंड के आर्चर (2-28) को कोहनी की चोट के कारण 14 महीने तक बाहर रहने के बाद अपना पहला विकेट मिला, जब उन्होंने आजम खान और वसीम दोनों को कवर में कैच कराया। चार मैचों की सीरीज का पहला मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हो गया। अगले दो मैच मंगलवार और गुरुवार को खेले जाएंगे।