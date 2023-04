तारेक फतेह को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने दी श्रद्धांजलि, बताया सिद्धांतों और विश्वास के लिए प्रतिबद्ध रहने वाला व्यक्ति

Highlights तारेक फतेह को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने दी श्रद्धांजलि सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने निधन पर शोक जताया बताया सिद्धांतों और विश्वास के लिए प्रतिबद्ध रहने वाला व्यक्ति

नई दिल्ली: पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक और स्तंभकार तारेक फतेह की मौत पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने एक बयान जारी कर श्रद्धांजलि दी है। संघ ने अपने श्रद्धांजलि संदेश में तारेक फतेह को एक प्रख्यात विचारक, लेखक और टिप्पणीकार कहा। संघ के संदेश में कहा गया,"मीडिया और साहित्य जगत में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। वे पूरा जीवन अपने सिद्धांतों और विश्वास के लिए प्रतिबद्ध रहे और अपने साहत और दृढ़ विश्वास के लिए वे सम्मानित रहे।"

Sri Tarek Fatah was an eminent thinker, author and commentator. His significant contributions to the media and the literary world will be greatly remembered. He remained committed to his principles and beliefs throughout his life and was respected for his courage and conviction. pic.twitter.com/CFINX0P0tU