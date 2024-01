Ram Mandir Pran Pratishtha: राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, इन राज्यों ने 22 जनवरी को छुट्टी या आधे दिन बंद, बैंक, बीमा कंपनियां और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भी अवकाश, पूरी सूची यहां देखें

Highlights Ram Mandir Pran Pratishtha Ceremony: अयोध्या में राम लला प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी, 2024 को पूरे भारत में मनाई जाएगी। Ramlala Pran Pratishtha: केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह निर्णय लोगों के जबर्दस्त उत्साह को देखते हुए लिया गया है। Ram Mandir Inauguration: सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे।

Ram Mandir Pran Pratishtha Inauguration: अयोध्या में राम मंदिर 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह 22 जनवरी को है। देश भर में केंद्र सरकार के सभी कार्यालय आधे दिन के लिए बंद रहेंगे। कई राज्यों ने भी सम्मान में सार्वजनिक अवकाश या आधे दिन की घोषणा की है। अयोध्या में राम लला प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी, 2024 को पूरे भारत में मनाई जाएगी।

राम मंदिर के गर्भगृह में राम लला की नई मूर्ति का 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह सोमवार को निर्धारित है। यह समारोह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया जाना तय है। मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को जारी आदेश में कहा, “अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न 22 जनवरी 2024 को पूरे भारत में मनाया जाएगा।

इस उत्सव में कर्मचारी भाग ले सकें, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि पूरे भारत में केंद्र सरकार के सभी कार्यालय, केंद्रीय संस्थान और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठान 22 जनवरी 2024 को अपराह्न ढाई बजे तक आधे दिन के लिए बंद रहेंगे।” संपर्क करने पर केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह निर्णय लोगों के जबर्दस्त उत्साह को देखते हुए लिया गया है।

1) त्रिपुरा: त्रिपुरा में सभी सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे ताकि कर्मचारी अयोध्या में राम लला प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में भाग ले सकें। यह आदेश त्रिपुरा सरकार के उप सचिव असीम सहाय द्वारा जारी किया गया था।

2) छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने घोषणा की कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।

3) उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया है और उस दिन पूरे राज्य में शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

4) मध्य प्रदेश: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोगों को इस दिन को त्योहार की तरह मनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए स्कूल की छुट्टी घोषित कर दी है। इसके अतिरिक्त, शराब और भांग की दुकानों सहित सभी प्रकार की दुकानों को बंद करते हुए शुष्क दिवस की घोषणा की गई है।

5) गोवा: गोवा सरकार ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह के मद्देनजर 22 जनवरी को सरकारी कर्मचारियों और स्कूलों के लिए छुट्टी की घोषणा की है।

6) हरियाणा: हरियाणा सरकार ने राम मंदिर उद्घाटन को देखते हुए 22 जनवरी को स्कूल बंद रखने की घोषणा की है। अभिषेक समारोह के दिन राज्य में कहीं भी शराब पीने की अनुमति नहीं होगी।

7) ओडिशा: अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर 22 जनवरी को ओडिशा के सभी सरकारी कार्यालय आधे दिन के लिए बंद रहेंगे। राजस्व और मजिस्ट्रेट अदालतें (कार्यकारी), जनवरी को दोपहर 2.30 बजे तक आधे दिन के लिए बंद रहेंगी।

8) असम: असम सरकार ने गुरुवार को 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर आधे अवकाश की घोषणा की। राज्य के सभी सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान 22 जनवरी को अर्ध-अवकाश के कारण दोपहर 2.30 बजे तक बंद रहेंगे।

9) राजस्थान: राजस्थान सरकार ने गुरुवार को अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए 22 जनवरी को राज्य में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की। एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गुरुवार रात यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक की घोषणा की।

10) गुजरात: अयोध्या में राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव मनाने के लिए 22 जनवरी को गुजरात के सभी सरकारी कार्यालयों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 22 जनवरी को दोपहर ढाई बजे तक कार्यालय बंद रखने की अधिसूचना बृहस्पतिवार देर रात जारी की गई।

अधिसूचना में कहा गया है, ''पूरा देश 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में भगवान राम के बाल स्वरूप के विग्रह के प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मनाएगा। राज्य सरकार के सभी कार्यालय और संस्थान 22 जनवरी को दोपहर ढाई बजे तक बंद रहेंगे ताकि राज्य के लोग उत्सव में भाग ले सकें।''

अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक का जश्न मनाने के लिए 22 जनवरी को गुजरात के सभी सरकारी कार्यालय आधे दिन के लिए बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 22 जनवरी दोपहर 2.30 बजे तक कार्यालय बंद रखने की अधिसूचना गुरुवार देर रात जारी की गई।

