Ram Mandir: श्री रामलला वस्त्र अर्पण, 12 लाख भक्तों ने किया तैयार, सीएम योगी आदित्यनाथ आवास पर कार्यक्रम, देखें वीडियो

Ram Mandir: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में हेरिटेज हैंडवीविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा तैयार राम लला के वस्त्रों के अर्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस वस्त्र को 12 लाख भक्तों ने तैयार किया है। 22 जनवरी को राम लला को पहनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे।

VIDEO | Uttar Pradesh CM @myogiadityanath attends offering programme of Ram Lalla's clothes prepared by Heritage Handweaving Revival Charitable Trust in Lucknow. pic.twitter.com/Up3fGMjQl5