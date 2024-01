Ram Lalla Pran Pratistha: CM योगी पहुंचे अयोध्या, प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का है शुभ मुहूर्त; जानें कब पहुंच रहे PM मोदी

Ram Lalla Pran Pratistha: अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ समय आज आ गया है। सुबह से ही राम की नगरी में भक्तों में उत्साह और जश्न का माहौल है। कार्यक्रम में अतिथियों का पहुंचना जारी है और उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इस मेगा इंवेट के लिए खास सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। इस बीच, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए हैं और कार्यक्रम में पहुंचे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं।

हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक अयोध्या नहीं पहुंचे हैं। पीएमओ के तय कार्यक्रम के अनुसार, पीएम मोदी सुबह 10.30 बजे अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे।

इसके अलावा राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त आज 84 सेकंड का है। मुख्य अतिथि के रूप में काम करते हुए, पीएम मोदी दोपहर 12:29:03 बजे से 12:30:35 बजे तक अनुष्ठान में भाग लेंगे। अयोध्या में उनकी चार घंटे की उपस्थिति अभिषेक समारोह और विभिन्न संबंधित कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी का गवाह बनेगी, जो इस ऐतिहासिक अवसर में एक महत्वपूर्ण और सावधानीपूर्वक समयबद्ध क्षण का निर्माण करेगी।

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath greets people as he arrives at Shri Ram Janmabhoomi Temple in Ayodhya



Ayodhya Ram Temple Pran Pratishtha ceremony is taking place today. #RamMandirPranPrathisthapic.twitter.com/eCxBLmkOVu