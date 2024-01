शपथ ग्रहण में ऐसा क्या बोल गईं स्वाति मालीवाल, उपराष्ट्रपति को टोकना पड़ा, देखें वीडियो

Highlights इंक़लाब ज़िन्दाबाद कहा, और दोबारा शपथ लेना पड़ा आप की ओर से राज्यसभा सांसद के तौर पर स्वाति ने ली शपथ हरे रंग की साड़ी में शपथ लेने के लिए पहुंची स्वाति मालीवाल

Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की ओर से स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा में सांसद के तौर पर शपथ ली। हालांकि, स्वाति ने कुछ ऐसा किया कि उन्हें एक बार नहीं ब्लकि दो बार शपथ लेनी पड़ी। उनकी एक हरकत की वजह से उपराष्ट्रपति को उन्हें टोकना पड़ा। और बताना पड़ा कि आपने जो किया है इसकी वजह से आपको दोबारा शपथ लेना होगा। स्वाति का वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप भी देखें यह वीडियो।

दरअसल, स्वाति, हरे रंग की साड़ी में पहुंची थी। शपथ लेने से पहले स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पर पूर्जा अर्चना की।

दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि उनका परिवार उनके सक्रिय राजनीति में आने से डरा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि वह सरकार से सवाल करने या इसके लिए जेल जाने से नहीं डरतीं। बुधवार को सांसद पद की शपथ से पहले मालीवाल ने अपने आवास पर ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ साक्षात्कार में कहा कि औपचारिक रूप से जिस क्षण वह औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगी, वह उनके जीवन का ‘‘बेहतरीन’’ और ‘‘महत्वपूर्ण’’ अवसर होगा।

#WATCH | Swati Maliwal offers prayers at Hanuman Temple at Connaught Place in Delhi.



The former DCW chief will take oath as a Rajya Sabha Member of AAP today. pic.twitter.com/9KZieZ2lnH