Rajya Sabha Monsoon Session: फान्गनॉन कोन्याक ने रचा इतिहास, राज्यसभा का संचालन करने वाली नगालैंड की पहली महिला सदस्य, देखें वीडियो

Highlights ऐसा करने वाली नगालैंड की पहली महिला सदस्य हैं। सदन में मौजूद सदस्यों ने मेज थपथपाकर उनका अभिनंदन किया। जब यह विधेयक पारित हुआ, उस समय कोन्याक ही उपाध्यक्ष के रूप में आसीन थीं।

नई दिल्लीः राज्यसभा की सदस्य एस फान्गनॉन कोन्याक ने मंगलवार को उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन किया। वह ऐसा करने वाली नगालैंड की पहली महिला सदस्य हैं।

भोजनावकाश के बाद राज्यसभा में, छत्तीसगढ़ में धनुहार, धनुवार, किसान, सौंरा, साओंरा और बिंझिया समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव वाले संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022 पर चर्चा हो रही थी तब वह आसन पर आईं।

S. Phangnon Konyak, the first woman member from #Nagaland in the Rajya Sabha, presides over the House after being nominated to the panel of Vice-Chairpersons by the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha Jagdeep Dhankhar last week.@SPhangnon@VPIndiapic.twitter.com/ARfK8JDGy3 — DD News (@DDNewslive) July 25, 2023

सदन में मौजूद सदस्यों ने मेज थपथपाकर उनका अभिनंदन किया। जब यह विधेयक पारित हुआ, उस समय कोन्याक ही उपाध्यक्ष के रूप में आसीन थीं। उच्च सदन ने चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर चर्चा के दौरान, मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

Immensely privileged, humbled and overwhelmed to preside over the Rajya Sabha today. Happy that it was a productive one with The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill, 2022, having been passed by the House. Under the visionary leadership of Hon'ble PM Shri… pic.twitter.com/DnAdyWybWF — S. Phangnon Konyak (@SPhangnon) July 25, 2023

विधेयक के पारित होने के बाद उपराष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘‘एस. फान्गनॉन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नगालैंड की पहली महिला सदस्य बनीं।’’ राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पिछले हफ्ते उच्च सदन के उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया था और इसमें 50 प्रतिशत महिला सदस्यों को स्थान दिया गया था।

आठ सदस्यीय उपाध्यक्षों के पैनल में पी टी उषा (मनोनीत), एस. फान्गनॉन कोन्याक (भारतीय जनता पार्टी), फौजिया खान (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी), सुलता देव (बीजू जनता दल), वी. विजयसाई रेड्डी (वाईएसआर कांग्रेस), घनश्याम तिवाड़ी (भाजपा), एल. हनुमंतय्या (कांग्रेस) और सुखेन्‍दु शेखर राय (तृणमूल कांग्रेस) शामिल हैं। जिन चार महिला सदस्यों को पैनल में शामिल किया गया है, वह सभी पहली बार राज्यसभा की सदस्य बनी हैं।

S. Phangnon Konyak, the first woman member from Nagaland in the Rajya Sabha, presides over the House after being nominated to the panel of Vice-Chairpersons by Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar last week.@SPhangnon @VPIndia#RajyaSabha#MonsoonSession2023pic.twitter.com/a8JqcT8ELN — SansadTV (@sansad_tv) July 25, 2023

Web Title: Rajya Sabha Monsoon Session S Phangnon Konyak first woman member from Nagaland in the Rajya Sabha presides over the House see video