Lok Sabha Elections 2024: पीएम मोदी आज करेंगे रामलला के दर्शन, अयोध्या में होगा भव्य रोड शो

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या का दौरा करेंगे। अयोध्या स्थित राम मंदिर में पीएम मोदी पूजा-अर्चना के बाद रोड शो करेंगे। जिसमें भारी भीड़ उमड़ने वाली हैं जिसे लेकर तैयारियां की जा रही है। दरअसल, प्रधानमंत्री यूपी की वाराणसी सीट से उम्मीदवार हैं और यूपी की जनता को लुभाने के लिए यह रोड शो काफी अहम है। पीएम यूपी दौरे के तहत राम मंदिर के दर्शन से पहले इटावा में एक रैली को संबोधित करेंगे जिसके बाद वह अयोध्या जाएंगे। यहां वह राम मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और फिर मंदिर शहर में एक रोड शो करेंगे।

#WATCH | Uttar Pradesh: Preparation underway at Ayodhya's Ram Temple ahead of PM Narendra Modi's visit to Ayodhya. PM will perform darshan and pooja at Ram Mandir and hold a roadshow in Ayodhya. pic.twitter.com/fYQLY3p0fK

जैसा की मालूम है कि पीएम मोदी चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 के बीच आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले अयोध्या राम मंदिर जाएंगे जहां वह राम लला की पूजा करेंगे। 22 जनवरी, 2024 को आयोजित राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा या अभिषेक समारोह के बाद राम मंदिर की यह यात्रा पीएम की पहली यात्रा होगी। पीएम मोदी की यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रशासन द्वारा चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। भारी सुरक्षा के इंतजाम के साथ ही आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो इसका भी खास ख्याल रखा गया है।

मालूम हो कि राम मंदिर के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रोड शो करेंगे। राम मंदिर के कारण मंदिरों का शहर अयोध्या भाजपा के लिए एक मजबूत राजनीतिक क्षेत्र है और इसलिए वर्तमान सत्तारूढ़ दल के नेता इस विश्वास को अनुकूल वोटों में बदलने की उम्मीद में हैं। पीएम मोदी सबसे पहले समाजवादी पार्टी (सपा) के गढ़ इटावा में एक रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा का अभियान मुख्य विपक्षी दल के गढ़ों को निशाना बना रहा है, खासकर उन गढ़ों को जहां से सपा के प्रथम परिवार के सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं।

#WATCH | A devotee of Lord Ram, Yashwant Singh says, "What PM Modi has given to this nation will remain with us for centuries as a heritage. We pray that PM Modi becomes the PM again and accomplishes what he says 'ab ki baar 400 paar'..." pic.twitter.com/B6cTB5fYCX