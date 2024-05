Lok Sabha Elections 2024: "गांधी परिवार ने अमेठी से नहीं लड़कर हार स्वीकार कर ली, मैं यहां नरेंद्र मोदी की विरासत को आगे बढ़ाऊंगी", स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन भरने पर कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 5, 2024 10:18 AM

भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि वो अमेठी से जीत नहीं सकते। इस कारण उन्होंने रायबरेली को नामांकन के लिए चुना।