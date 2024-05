Lok Sabha Elections 2024: "वो 'वोट जिहाद' की बात करके भारत का 'इस्लामीकरण' करने की साजिश रच रहे हैं", योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद की भतीजी की टिप्पणी पर कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 5, 2024 06:54 AM

योगी आदित्यनाथ ने फर्रूखाबाद में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम द्वारा की गई वोट जिहाद की विवादित टिप्पणी पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग ऐसी बात करते हैं, वे लोकतंत्र को कलंकित कर रहे हैं।