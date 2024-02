Rajya Sabha Election 2024: रायबरेली से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी सोनिया गांधी, राज्यसभा में दिखेंगी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, राजस्थान से निर्विरोध चुना जाना तय, जानें समीकरण

Highlights 2019 में घोषणा की थी कि यह उनका आखिरी लोकसभा चुनाव होगा। रायबरेली से 2024 चुनाव नहीं लड़ेंगी। नामांकन दाखिल करने के लिए बुधवार को जयपुर पहुंचीं।

Congress Rajya Sabha Candidate List: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandi) ने बुधवार को राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस (Congress) संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा में दिखेंगी। विधानसभा भवन में नामांकन दाखिल करने के समय उनके बेटे राहुल गांधी, बेटी प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने विधानसभा की विपक्षी लॉबी में पार्टी के विधायकों से मुलाकात की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasra) ने कहा कि इस फैसले से हमें ताकत मिलेगी। हम मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) और आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हम कांग्रेस को जीत दिलाएंगे। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि राहुल गांधी देश के पीएम बनें।

#WATCH | Jaipur | Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi to file her nomination from Rajasthan today.



State Congress chief Govind Singh Dotasra says, "...This decision will give us strength...We will perform very well under the leadership of Mallikarjun Kharge… pic.twitter.com/sqVA8luVWO — ANI (@ANI) February 14, 2024

Rajya Sabha polls: Sonia Gandhi files nomination as Congress candidate from Rajasthan — Press Trust of India (@PTI_News) February 14, 2024

राज्यसभा जाने की स्थिति में इस बात की प्रबल संभावना है कि सोनिया गांधी आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। सोनिया गांधी ने 2019 में घोषणा की थी कि यह उनका आखिरी लोकसभा चुनाव होगा। रायबरेली से 2024 चुनाव नहीं लड़ेंगी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए बुधवार को जयपुर पहुंचीं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य नेताओं ने सोनिया गांधी का जयपुर में स्वागत किया।

विधानसभा भवन में दाखिल किए जाने वाले नामांकन में उनका साथ देने के लिए पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी जयपुर आए हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए चार उम्मीदवार घोषित किए। सोनिया गांधी को राजस्थान से, अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल प्रदेश से, अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार से और चंद्रकांत हंडोरे को महाराष्ट्र से प्रत्याशी बनाया है।

VIDEO | Sonia Gandhi, accompanied by son Rahul Gandhi and daughter Priyanka Gandhi Vadra, attended the Congress' Legislative Party meeting in Jaipur ahead of filing her nomination for Rajya Sabha election from Rajasthan.#RajyaSabhaElectionspic.twitter.com/gMEKOhN3rX — Press Trust of India (@PTI_News) February 14, 2024

कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए बुधवार को अपने चार उम्मीदवारों की घोषणा की जिनमें सबसे प्रमुख नाम पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी का है जो राजस्थान से प्रत्याशी हैं। पार्टी ने वरिष्ठ अधिवक्ता और अपने प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल प्रदेश से उम्मीदवार बनाया है। सिंघवी फिलहाल पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य हैं। उनका कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा है।

VIDEO | Former Congress president Sonia Gandhi arrives at Rajasthan Assembly to file her nominations for forthcoming Rajya Sabha elections. pic.twitter.com/8GFRlnbOYJ — Press Trust of India (@PTI_News) February 14, 2024

पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार, बिहार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया गया है। वह फिलहाल बिहार से ही राज्यसभा सदस्य हैं। उनका कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा है। कांग्रेस के महाराष्ट्र के अपने वरिष्ठ नेता चंद्रकांत हंडोरे को प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है।

सोनिया गांधी वर्ष 1999 से लगातार लोकसभा सदस्य हैं। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वह अमेठी से भी लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं। यह पहली बार होगा कि वह संसद के उच्च सदन में जाएंगी। कांग्रेस ने फिलहाल मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना से राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं।

Congress releases a list of candidates for the Rajya Sabha Biennial elections.



Sonia Gandhi from Rajasthan

Abhishek Manu Singhvi from Himachal Pradesh pic.twitter.com/lXFCvMXgZp — ANI (@ANI) February 14, 2024

भाजपा ने पहले ही राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी नेतृत्व से राज्य से राज्यसभा सीट के लिए सोनिया गांधी को नामित करने का आग्रह किया था। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की शुरुआत 8 फरवरी से हो चुकी है।

#WATCH | On Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi filing Rajya Sabha nomination from Jaipur, former Rajasthan CM & senior Congress leader Ashok Gehlot says, "...She could have gone to any state and become a Rajya Sabha Member, but if she has chosen Rajasthan, this… pic.twitter.com/euWIfuZrtK — ANI (@ANI) February 14, 2024

नामांकन पत्रों की जांच 16 फरवरी को होगी, जबकि उम्मीदवार 20 फरवरी तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना होगी। सोनिया गांधी 1999 से लगातार लोकसभा सदस्य हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

VIDEO | Former Congress president Sonia Gandhi arrives at Jaipur airport. She will file her nomination papers for the upcoming Rajya Sabha polls from Rajasthan later today. pic.twitter.com/20iY3NBxeP — Press Trust of India (@PTI_News) February 14, 2024

वह अमेठी से भी लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं। यह पहली बार होगा कि वह संसद के उच्च सदन में जाएंगी। वह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद राज्यसभा में प्रवेश करने वाली गांधी परिवार की दूसरी सदस्य होंगी। इंदिरा गांधी अगस्त, 1964 से फरवरी 1967 तक उच्च सदन की सदस्य थीं।

Congress releases list of candidates for Rajya Sabha election. Former party president Sonia Gandhi nominated from Rajasthan, Akhilesh Prasad Singh from Bihar, Abhishek Manu Singhvi from Himachal Pradesh, Chandrakant Handore from Maharashtra.#rajyasabhaelections2024… pic.twitter.com/o6VJUTpS38 — Press Trust of India (@PTI_News) February 14, 2024

सोनिया गांधी 1999 से लोकसभा सदस्य रही हैं। कांग्रेस ने 15 राज्यों की 56 सीट के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अभी तक किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी है और चुनाव 27 फरवरी को होंगे। राजस्थान में तीन सीट पर चुनाव हो रहा है। एक सीट कांग्रेस और दो सीट भाजपा आराम से जीत जाएगी।

VIDEO | BJP leader @SudhanshuTrived files nomination papers at UP Assembly for forthcoming Rajya Sabha elections. pic.twitter.com/QeXvU0x9tQ — Press Trust of India (@PTI_News) February 14, 2024

