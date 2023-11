Rajasthan Polls 2023: बीजेपी ने बस्सी सीट पर पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने पर जीतेंद्र मीना को पार्टी से निकाला

Highlights बस्सी, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए नामित सीट, दो पूर्व नौकरशाहों के बीच टकराव के लिए तैयार है आईपीएस के पूर्व अधिकारी लक्ष्मण मीना कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जबकि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी चंद्रमोहन मीना भाजपा के दावेदार हैं अनुभवी राजनेता लक्ष्मण वर्तमान में निर्दलीय विधायक हैं, जबकि चंद्रमोहन पहली बार चुनावी राजनीति में उतर रहे हैं

जयपुर:राजस्थान भाजपा नेता जितेंद्र मीना को पार्टी के आधिकारिक रूप से घोषित उम्मीदवार के खिलाफ बस्सी निर्वाचन क्षेत्र से आगामी राज्य चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बस्सी, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए नामित सीट, दो पूर्व नौकरशाहों के बीच टकराव के लिए तैयार है। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी लक्ष्मण मीना कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जबकि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी चंद्रमोहन मीना भाजपा के दावेदार हैं। अनुभवी राजनेता लक्ष्मण वर्तमान में निर्दलीय विधायक हैं, जबकि चंद्रमोहन पहली बार चुनावी राजनीति में उतर रहे हैं।

पिछले तीन विधानसभा चुनावों में, जयपुर के पिछवाड़े की सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार चुने गए हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा, जिसके परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। पहले यह तारीख 23 नवंबर तय की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उस तारीख पर बड़े पैमाने पर शादियों और सामाजिक कार्यक्रमों की अधिक संख्या के कारण इसे पुनर्निर्धारित किया।

Rajasthan BJP leader Jitendra Meena expelled from the party for contesting the upcoming state election from Bassi constituency against the officially declared candidate of the party. pic.twitter.com/u7QU2VN1eS