राजस्थान: भरी मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री मीणा ने जिला पंचायत सीईओ को कहा 'गेट आउट', इस बात को लेकर हुए थे नाराज

Highlights राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री मीणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मंत्री द्वारा जिला पंचायत सीईओ को 'गेट आउट' कहते हुए सुना गया है। बताया जा रहा है कि वह कार्यों के लेटलतीफी के कारण नाराज थे।

जयपुर:राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने जिला परिषद के सीईओ शिवचरण मीणा को 'गेट आउट' कहते हुए मीटिंग से बाहर निकालने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में यह देखा गया है कि कैसे चिकित्सा मंत्री सीईओ को 'गेट आउट' कहते है और वे वहां से उठ कर चले जाते है।

दरअसल, चिकित्सा मंत्री विधायक कोष से स्वीकृत किए कार्यों का जायजा ले रहे थे ऐसे में इन कामों में देरी और लेटलतीफी के कारण चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने सीईओ को यह बात कही है।

इस 19 सेकेंड के वीडियो में यह देखा गया है कि दौसा कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा बैठक कर रहे है। ऐसे में वहां कई अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान चिकित्सा मंत्री सब कामों का जायजा ले रहे थे। ऐसे में जब विधायक कोष द्वारा स्वीकृत किए कार्यों की बात हुई तो मंत्री को उसमें कोई कमी दिखी।

#WATCH | Rajasthan: State minister of Health, Parsadi Lal Meena in a meeting being held at the Dausa town collectorate asks the CEO of Zila Parishat to "get out" after the bureaucrat gives an unsatisfactory response regarding approval of MLA funds pic.twitter.com/cEg7JSceAq