ओडिशा ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जताया दुख, बोले- उच्च स्तरीय जांच की जाएगी

बालासोर: ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, वहीं दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे ने पूरे देश का दिल दहला कर रख दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णन शनिवार को घटनास्थल पर पहुंच कर निरीक्षण किया।

रेल मंत्री ने स्थिति का जायजा लिया और दुर्घटना की विस्तृत उच्च स्तरीय जांच कराने का आश्वासन दिया। घटनास्थल पर पहुंचे रेल मंत्री ने कहा, "एक विस्तृत उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और रेल सुरक्षा आयुक्त भी एक स्वतंत्र जांच करेंगे।"

उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान बचाव और राहत कार्यों पर है। जिला प्रशासन से हरी झंडी मिलने के बाद बहाली शुरू होगी। गौरतलब है कि शुक्रवार रात को हुए इस हादसे में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है।

अब तक बचाव दल द्वारा निकाले गए लोगों में बताया जा रहा है कि करीब 900 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं, हादसे में करीब 233 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है।

हादसा चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस में हुआ जब 10-12 डिब्बे कल देर रात ओडिशा में बालासोर के पास यशवंतपुर से हावड़ा जाने वाली एक अन्य ट्रेन के रास्ते में पटरी से उतर गए और बगल के ट्रैक पर गिर गए। इस भीषण हादसे में करीब तीन ट्रेने आपस में टकरा गई जिसमें यात्रियों से भरी ट्रेन के कई यात्री मारे गए हैं।

इस हादसे पर दुख जताते हुए रेल मंत्री ने कहा कि यह हादसा दुखद है और यह एक बड़ी दुखद दुर्घटना है। रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार बचाव अभियान चला रही है। सर्वोत्तम संभव स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

