टाइम्स नाउ के चीफ एडिटर राहुल शिवशंकर ने चैनल से दिया इस्तीफा, प्रबंधन द्वारा बर्खास्त किये जाने की भी लग रही हैं अटकलें

दिल्ली: देश और दुनिया की तमाम बड़े खबरें आम लोगों तक पहुंचाने वाला समाचार चैनल टाइम्स नाउ अपने चीफ एडिटर एडिटर राहुल शिवशंकर के कारण स्वयं सुर्खियों में बना हुआ है। मीडिया जगत की खबरों को जनता के सामने लाने वाली वेबसाइट न्यूज़लॉन्ड्री की रिपोर्ट की माने तो टाइम्स नाउ के मुख्य संपादक राहुल शिवशंकर ने चैनल को अलविदा कह दिया है।

राहुल के चैनल छोड़े जाने की खबरें इस लिहाज से भी पुख्ता होती हैं क्योंकि उन्होंने अपने ट्विटर बायो को अपडेट करते हुए "एडिटर-इन-चीफ- टाइम्स नाउ, 2016 से 2023" तक अपडेट किया है।

खबरों के अनुसार चैनल के मानव संसाधन विभाग द्वारा कर्मचारियों को भेजे गए एक आंतरिक संचार में कहा गया है, “टाइम्स नाउ के प्रधान संपादक राहुल शिवशंकर ने नेटवर्क से अलग होने का फैसला किया है। इसे देखते हुए चैनल का संचालन तत्काल प्रभाव से समूह संपादक नविका कुमार के अधीन होगा। टाइम्स नाउ टीम के सभी ऑपरेटिंग कंटेंट मैनेजर नविका को रिपोर्ट करेंगे।"

राहुल शिवंशकर टाइम्स नाउ से जुड़ने से पहले न्यूज़एक्स के प्रधान संपादक के रूप में इस्तीफा दे रहे थे। वो 2016 से टाइम्स नाउ का हिस्सा थे और टाइम्स नाउ के रात 8 बजे के प्राइमटाइम शो किया करते थे। भारतीय समाचार उद्योग में दो दशकों से अधिक के अनुभव रखने वाले राहुल न केवल न्यूजएक्स और टाइम्स नाउ बल्कि हेडलाइंस टुडे और इंडिया टुडे के साथ भी काम कर चुके हैं।

खबरों के अनुसार टाइम्स नाउ की समूह संपादक नविका कुमार और प्रधान संपादक राहुल शिव शंकर के बीच कथिततौर से प्रतिद्वंद्विता थी, जिसके कारण टाइम्स नाउ के पत्रकारों में दो धड़े बने हुए थे। नविका द्वारा समूह के हिंदी चैनल टाइम्स नवभारत पर ध्यान केंद्रित करने से राहुल को कुछ समय के लिए अस्थायी राहत मिली थी। हालांकि, नविका ने समूह पर अपनी मजबूत कमान बनाये रखी थी।

वैसे राहुल के इस्तीफे के पीछे की वजह अभी भी पहेली बनी हुई है और आने वाले दिनों में ही इससे संबंधित जानकारियां सामने आ सकेंगी, जो उनसे टाइम्स नाउ से अलग होने के कारणों को स्पष्ट करेंगी। टाइम्स नाउ से राहुल शिवशंकर की विदाई की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर अटकलों का दौर शुरू हो गया।

मशहूर पत्रकार रोहिणी सिंह ने ट्विटर पर दावा किया कि नोएडा से चलेन वाले एक चैनेल में बड़े बदलाव की खबरें सामने आ रही है। उन्होंने अपने ट्वीट में राहुल शिवशंकर के चैनल से निकाले जाने की खबरों का भी संकेत दिया है।

Major changes sweeping through Noida channels as they perceive winds of change. One hate spewing anchor has been sacked and his boss was not given a raise- the only one in the network. This despite the anchor trying to desperately show that he had the support of some powerful…