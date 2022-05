ब्रिटिश सांसद जेरेमी कॉर्बिन संग तस्वीर क्लिक कराना राहुल गांधी को पड़ा भारी, भाजपा ने साधा निशाना

Highlights भाजपा नेता कपिल मिश्र ने जेरेमी कॉर्बिन के साथ राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर सवाल उठाये हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी की ब्रिटिश सांसद से मुलाकात के लिए उन पर निशाना साधा।

नई दिल्ली: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ब्रिटेन में लेबर पार्टी के पूर्व नेता जेरेमी कॉर्बिन के साथ मुलाकात को लेकर उनकी आलोचना की। दरअसल, कॉर्बिन वो व्यक्ति हैं जो जो अपने "भारत विरोधी और हिंदू विरोधी रुख" के लिए और कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत करने के लिए जाने जाते हैं।

ऐसे में भाजपा नेता कपिल मिश्र ने जेरेमी कॉर्बिन के साथ राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर सवाल उठाये हैं। यही नहीं, उन्होंने कॉर्बिन के साथ गांधी की एक तस्वीर साझा करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, "राहुल गांधी लंदन में जेरेमी कॉर्बिन (बीच में खड़े व्यक्ति) के साथ क्या कर रहे हैं? जेरेमी कॉर्बिन भारत विरोधी हिंदू स्टैंड के लिए बदनाम हैं। जेरेमी कॉर्बिन खुले तौर पर कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत कर रहे हैं।"

What is Rahul Gandhi doing with Jeremy Corbyn (guy in the middle ) in London ? Jeremy Corbyn is infamous for Anti India Anti Hindu Stand Jeremy Corbyn is openly advocating separation of Kashmir from India pic.twitter.com/5jloG9A9tY

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी की ब्रिटिश सांसद से मुलाकात के लिए उन पर निशाना साधा और सवाल किया कि कांग्रेस नेता "भारत विरोधी तत्वों" से क्यों मिल रहे हैं। उन्होंने कॉर्बिन के साथ कांग्रेस नेता की तस्वीर भी साझा की।

Whether it is meeting with anti-India elements like Jeremy Corbyn who echo Pak propaganda on Kashmir or signing MoU with Chinese & taking Chinese money into RGF or meeting Chinese during Doklam- Rahul Ka haath hamesha Bharat virodhiyon ke saath!



Modi virodh me desh virodh kyu! pic.twitter.com/hTtRSvSpjH